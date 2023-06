Fußball-Bezirksliga Zwei Kreisvereine sind noch in Abstiegsnöten

Vor der Pfingstpause konnte Tayfun Kula mit seinem 2:1-Siegtreffer gegen den VfL Benrath in der 90. Minute die Euphorie in der Mannschaft wecken, daher kam das spielfreie Wochenende für Wevelinghoven laut Erolt Möller ziemlich ungelegen. „Die Mannschaft ist eng zusammengewachsen und entschlossen, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir hoffen, dass die SG Rommerskirchen uns und dem gesamten Rhein-Kreis Schützenhilfe leistet“, so Möller. Der Verein weiß, dass eine Rettung in dieser Saison nur von kurze Zeit Entspannung brächte. „Das nächste Jahr wird nicht einfacher, auch dann müssen wir wieder alles reinwerfen, um den Abstieg zu verhindern. Wenn wir am Sonntag die Klasse halten, wird natürlich groß gefeiert“, erklärt der BVW-Präsident.