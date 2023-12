Verkaufsoffener Sonntag in Kaarst Nostalgie kombiniert mit Nachhaltigkeit

Der Weihnachtsmarkt heißt in Büttgen „Spekulatiusmarkt“ und in Kaarst „Sternstunden“. Normalerweise haben die Büttgener immer Glück mit dem Wetter. Ihr Spekulatiusmarkt am zweiten Adventswochenende war allerdins in diesem Jahr ziemlich verregnet, während die Sternstunden größtenteils ohne Regenschirm genossen werden konnten. Los ging es bereits am Freitag um 16 Uhr, Schluss war am späten Sonntagnachmittag. Die Veranstaltung war an allen drei Tagen gut bis sehr gut besucht.