Konkordia Neuss on Tour Ringer des KSK befinden sich seit Monaten im Dauereinsatz

Vom 6. bis 16. Mai waren Deni Nakaev und Samuel Bellscheidt mit dem Nationalteam der Männer beim Konditionslehrgang auf Fuerteventura. Von dort ging es für Nakaev ohne größere Pause zum zentralen Kaderlehrgang in Herzogenhorn/Feldberg (22. bis 25. Mai). Am Sonntag kehren zwei seiner Vereinskollegen vom internationalen U20-Lehrgang in Porec/Kroatien zurück. Das dort ausgetragene Turnier beendete Aaron Bellscheidt (72 kg) nach drei Siegen und der Niederlage im Finale auf Platz zwei. Iwan Tagner (77 kg) war ebenfalls am Start. Im Vorfeld der Europameisterschaften der U17 vom 12. bis 18. Juni in Tirana/Albanien nahm Ivan Seibel (48 kg) im Rahmen eines Lehrgangs in Frankfurt/Oder an einem internationalen Vergleich teil. Er sicherte sich in der Altersklasse U17 ebenso den Sieg wie Aaron Bellscheidt (72 kg) in der U20.