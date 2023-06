39. Sommernachtslauf der TG Neuss Neusser Sommernachtslauf kratzt an der 4000er-Marke

Ohne (gefährliche) Beute abgezogen ist am Freitag auch der Kampfmittelräumdienst. Der hatte auf dem Baugelände an der Schorlemerstraße, wo seit Mitte März die Erweiterung des TG-Sportzentrums läuft, eine routinemäßige Sondierungsmaßnahme vorgenommen. Eine noch vor Ort zu entschärfende Weltkriegsbombe, die den Sommernachtslauf in Gefahr gebracht hätte, kam dabei nicht ans Tageslicht. „Nur ein paar Metallstangen und altes Drahtgeflecht“, erfuhr der erleichterte Ehren. Damit können er und seine fleißigen Helfer am Samstag ab 11.15 Uhr mit den nicht unbeträchtlichen Arbeiten an der Laufstrecke beginnen.