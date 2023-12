Viele Besucher kommen vorbei Büttgenerin gestaltet lebensgroße Gartenkrippe

Die Idee zur Gartenkrippe ging eher auf einen spontanen Entschluss zurück: Der überraschende Tod von Josefine Evens Ehemann in diesem Jahr war der Antrieb für seine Frau, etwas Besonderes für die Allgemeinheit zu schaffen. Und so entschloss sie sich kurzfristig, an der Aktion „Adventsfenster“ der katholischen Kirchengemeinde Sankt Aldegundis in Büttgen teilzunehmen. Auf dem weitläufigen Hofgelände bot sich eine Gartenkrippe geradezu an und Josefine Even setzte das Ganze vor ihrer Haustür innerhalb von einer Woche um: „Ich war schon immer sehr kreativ, baue aber lieber Vogelhäuschen als zu stricken“, erklärt sie schmunzelnd. Also baute sie aus vielen kleinen Strohballen einen Stall, spannte ein Zelt darüber und dekorierte ihn mit Lichterketten. Gemeinsam mit einer davor platzierten Feuerstelle sorgen sie für ein heimeliges Licht.