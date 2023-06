Fußball Manfred Schlaak ist seit 50 Jahren Schatzmeister der SVG Weißenberg

Die Fußballer der SVG Weißenberg kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: So hat die Erste Mannschaft der Nordstädter den Durchmarsch in der Kreisliga A geschafft und steigt als Meister in die Bezirksliga auf. Darüber hinaus konnte Vorsitzender Notker Becker auf der Jahreshauptversammlung einen deutlichen Mitglieder-Zuwachs verkünden: „Mehr als 30 Fußball-Teams im Jugend- und Seniorenbereich bringt die SVG aktuell an den Start.“