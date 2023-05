39. Sommernachtslauf der TG Neuss Lauffest 2023 - alles was Teilnehmer und Besucher jetzt wissen müssen

Weil nämlich am Donnerstag der Kampfmittelräumdienst zu Sondierungsmaßnahmen anrückt, ruhen die Bauarbeiten an der Schorlemerstraße im Moment – und das wiederum könnte Auswirkungen auf die Sportveranstaltung rund um den Hamtorplatz haben. Wie gravierend die ausfallen, hängt davon ab, was die Spezialisten zu Tage fördern. „Und das kann von der Cola-Dose bis zu einer Bombe alles sein“, sagt Ehren. In Panik bricht der im wahrsten Sinne des Wortes sturmerprobte Funktionär deshalb aber nicht gleich aus. Er gehe nicht davon aus, beruhigt er, dass eine etwaige Entschärfung schon am Samstag stattfände, was dem 1983 von Ludger Baten, Hans Rütten, Hermann J. Kahlenberg und Jürgen Spira zum Gedenken an den im Jahr zuvor verstorbenen Oberbürgermeister Herbert Karrenberg erfundenen und damit längst zum Klassiker gereiften Sportspektakel den Garaus machte.