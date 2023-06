2. Handball-Bundesliga Dormagen will in Nordhorn möglichst noch mal punkten

Klar, auch Matthias Flohr hätte nichts dagegen, sich in dieser Hinsicht zu verbessern und damit eventuell in der Tabelle noch ein wenig nach oben zu klettern, doch ihm ist etwas anderes wichtiger: „Handball macht am meisten Spaß, wenn man solche Emotionen erlebt wie zum Beispiel gegen Essen. Deswegen sollten wir versuchen, mit demselben Fokus und derselben Intensivität in das Spiel gegen Nordhorn zu gehen. Dann können wir hoffentlich mit einem tollen Gefühl die Rückfahrt antreten“, sagt Matthias Flohr. Was dafür spricht, dass es dieses Mal besser klappt als gegen Lübeck, ist, dass mehr Zeit für die Vorbereitung zur Verfügung stand. Eine Woche im Vergleich zu zwei Tagen. Diese Zeit haben die Dormagener sehr gut genutzt, auch getragen durch die extrem positive Stimmung nach dem Derby-Highlight gegen den TuSEM. Mut könnte den TSV-Spielern auch ein Blick in die Statistik machen. Denn zuletzt gelangen drei Siege in Folge, das 29:26 vor ziemlich genau einem Jahr in Nordhorn sicherte den Klassenverbleib in der vorigen Saison und das 29:25 im vergangenen Dezember war ein wichtiger Schritt dahin.