Mitgliederversammlung Sportbund Rhein-Kreis Neuss Klares Bekenntnis zum Kinder- und Jugendschutz

Dem wohl dringlichsten Problem, nämlich wie sich Vereine dafür stark machen können, Kindern und Jugendlichen bestmögliche Rahmenbedingungen zu geben, um sich in sicherer Umgebung bewegen zu können, stellt sich der KSB offensiv: Gemeinsam mit der Sportjugend, den (Stadt-) Sportverbänden, dem Sportamt, dem Sportberatungsbüro sowie der Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises hat er ein Kinderschutzkonzept ausgearbeitet und seine Handlungsvorschläge in einer Broschüre fixiert. In seinem beeindruckenden Impulsvortrag machte Niklas Alof von der Kindernothilfe die Dimension dieser Aufgabe für alle verständlich. So präsentierte er unter anderem Ergebnisse des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts „Safe Sport“. Darin wurden Kinder und Jugendliche im organsierten Sport in Deutschland nach ihren Gewalterfahrungen befragt: 37 Prozent wurden Opfer sexualisierter Gewalt, 86 Prozent litten unter emotionaler Gewalt und erschreckende 30 Prozent der Befragten erlebten körperliche Gewalt. Nicht weniger verstörend: 45 Prozent der Übergriffe fanden zu Hause statt, 41 Prozent im Rahmen privater Treffen und 29 Prozent im Auto.