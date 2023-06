Kleinfeldfußball Tobias Haitz spielt die Heim-WM in Essen

Außerdem gibt es da ja auch noch die Ladies des SV Rosellen. Aus der schnellen Nummer, „das sollte ursprünglich gar nichts Langfristiges sein“, ist längst echte Leidenschaft geworden. „Ich brenne dafür“, sagt er bestimmt. In der vergangenen Saison hatte der Inhaber der B-Lizenz mit seinen Schützlingen in der Landesliga trotz gravierender Verletzungsprobleme den starken dritten Platz belegt. „Die Rückrunde war sensationell, da hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind.“ Darum bleibt er an Bord, wünscht sich zur Entlastung jedoch einen Co-Trainer.