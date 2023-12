Neuer Technsicher Beigeordneter für Kaarst gewählt Harald Droste beerbt Sigrid Burkhart

Dieses Ergebnis hat Harald Droste so nicht erwartet, dementsprechend sprachlos war er am vergangenen Donnerstag, als die Mitglieder des Stadtrates ihn einstimmig zum neuen Technischen Beigeordneten gewählt haben. „Ich bin sehr beeindruckt über das einstimmige Ergebnis. Ich freue mich sehr auf eine gemeinsame Zusammenarbeit“, lautete Drostes erste Reaktion nach der Wahl. Insgesamt hatten sich mehr als zehn Bewerber auf die Stellenausschreibung der Stadt Kaarst gemeldet, fünf davon kamen in die engere Auswahl und durften in den einzelnen Fraktionen ihren Lebenslauf und ihre Pläne für die Stadt vorstellen. Droste gab dabei offenbar die beste Figur ab, ansonsten wäre das Ergebnis nicht so deutlich gewesen.