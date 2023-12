Eustachiusplatz in Vorst CDU verteilt Glühwein an Bürger

Der CDU-Ortsverband Kaarst-Büttgen hat am vergangenen Samstag am Eustachiusplatz selbst gemachten Glühwein und Nikoläuse an die Vorster Bürger verteilt. Unter dem Motto „lecker Glühwein gegen lecker Spende“ wurde Geld für das Haus der Lebenshilfe in Vorst gesammelt. Insgesamt 200 Euro kamen bei der spontanen Sammlung heraus.