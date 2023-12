Floorball DJK Holzbüttgen holt Pflichtsieg

Zuvor hatten Niilo Klytseroff und Moritz Neustadt ihr Team mit 2:0 in Führung gebracht. John Blümke stellte mit dem 1:2 den Anschluss her, auf das Eigentor zum 2:2 ließ Jannik Heinen per Doppelpack die Treffer zur 4:2-Führung der Gäste folgen. Die waren indes immer noch nicht durch. Antton Lukkas Tor zum 3:4 gab den Oberbayern noch mal Hoffnung. Die zerstob erst mit den beiden Treffern von Lasse Vallema zum 6:3-Endstand. Weiter geht es am 6. Januar in Schriesheim.