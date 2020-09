Floorball : Holzbüttgen peilt gegen Berlin Sieg Nummer vier an

Holzbüttgen Die Gastgeber setzen gegen die Raketen auf ihre furiose Offensive.

(sit) Drei Spiele, drei Siege, damit Zweiter hinter Rekordmeister UHC Sparkasse Weißenfels, nur getrennt durch das um sieben Treffer schlechtere Torverhältnis – in etwa so hatte sich Jesse Backmann den Saisonstart des von ihm im zweiten Jahr trainierten Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen wohl vorgestellt. Doch die Kaarster haben Lust auf mehr, wollen am Samstag (18 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen die Berlin Rockets ihre Serie ausbauen. Bei den Erfolgen über Bonn (11:6), Schriesheim (12:5) und die Floor Fighters Chemnitz (6:5) hatte es vor allem in der Offensive gepasst – und das sollte es auch gegen die Raketen, „denn die bauen seit Jahren auf eine solide Defense, die uns in der vergangenen Saison Probleme bereitet hat“, sagt Kapitän Janos Bröker. Und sein Teamkollege Torben Kleinhans ergänzt: „Wir müssen unsere Chancen nutzen. Wir dürfen nicht hektisch werden. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg.“ Berlin hatte sich zum Auftakt nach Verlängerung 4:4 von Chemnitz getrennt und war beim 3:10 gegen Weißenfels ohne Chance.