Hockey : HTC setzt sich selber unter Druck

Neuss Doppelspieltag für Schwarz-Weiß in der 2. Hockey-Bundesliga mit Partien in Marienburg und bei Blau-Weiß Köln.

Als aktuell Tabellenfünfter trennen Schwarz-Weiß schließlich nur vier Punkte von den Playdowns, an denen im Frühjahr die Teams auf den Rängen sechs bis zehn teilzunehmen haben. Und darum hält Trainer Matthias Gräber seine Jungs unter Spannung. „Der Druck ist da“, macht er klar und fordert: „Wir müssen weiter punkten, um am Ende unter die besten Fünf zu kommen.“ Das gilt ganz besonders am Samstag (Anpfiff 16 Uhr), wenn auf der Anlage an der Schillingsrotter Straße der Neuling Marienburger SC einen neuen Versuch unternimmt, die Rote Laterne des Schlusslichts an den Tabellenvorletzten THK Rissen weiterzureichen. Die Schützlinge des bis 2014 für die Neusser Erstliga-Damen zuständigen Trainers Simon Starck (war darüber hinaus mit den Herren des HTC in 1. und 2. Liga aktiv) haben durch die Siege über den Aufstiegskandidaten BW Köln (5:3) und beim THK Rissen (3:1) zwar erst sechs Punkte aufs Konto gebracht, doch gerade das mache den Hockey-Verein aus dem Villenviertel im Kölner Süden so gefährlich, warnt Gräber: „Ich will nicht sagen, dass das deren letzte Chance ist, aber Marienburg steht schon vor einem ganz entscheidenden Wochenende.“ Stimmt. Gelingt es dem Aufsteiger in den Heimpartien gegen Neuss und Hannover (am Sonntag) nicht, den Sechs-Punkte-Rückstand auf den rettenden achten Tabellenrang zu verkürzen, dürfte der Klassenverbleib auch in der anschließenden Abstiegsrunde ein kaum mehr zu erreichendes Ziel bleiben.