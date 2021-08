Holzbüttgener Sieg bei Renew-Cup : DJK-Floorballer setzen ein Ausrufezeichen

Holzbüttgen Der Bundesligist aus Holzbüttgen sicherte sich den Turniersieg beim renommierten Renew-Cup. Das lässt für die neue Spielzeit ab Mitte September hoffen.

Was für eine Erleichterung bei den Bundesliga-Floorballern der DJK Holzbüttgen. Im Rahmen der Saisonvorbereitung konnten sie nach der langen Corona-Spielpause beim Renew- Cup in Weißenfels endlich wieder unter Wettbewerbsbedingungen auf dem Feld stehen. Und das Beste: Am Ende durfte die DJK auch noch den Siegerpokal in die Höhe strecken.

Weil das Spiel zwischen den beiden Gruppengegnern der DJK mit 11:5 für den UHC ausging, zog Holzbüttgen dennoch ins Halbfinale ein. Dort ging’s gegen den TSV Schriesheim. Trotz wackeligem Start konnte die DJK am Ende relativ klar mit 7:4 gewinnen und ins Finale einziehen. Nach drei anstrengenden Spielen traf die DJK vor vollem Haus erneut auf den UHC Weißenfels. Holzbüttgen sicherte sich mit einem klaren 8:3 den Turniersieg. Nationalspieler Nils Hofferbert zeigte sich zufrieden: „Die drei Siege beim Renew-Cup zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind und dass wir auf unsere Leistung für den anstehenden Ligastart aufbauen können.“ Das erste Saisonspiel steht für Holzbüttgen Mitte September an. Zur ersten Heimpartie erwartet die DJK am zweiten Spieltag (19. September) die ETV Piranhas Hamburg. Am Wochenende fährt das Team aus Holzbüttgen in die Schweiz und testet ihr Können gegen das lokale Team von Unihockey Fricktal.