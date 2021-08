Floorball : Intensive Grundlagenarbeit in der Kaarster Stadtparkhalle

Kaarst Das Floorball Traingscamp war unter den Bedingungen der Coronapandemie ein Erfolg und soll im nächsten Jahr noch weiter ausgebaut werden.

(sit) In Kooperation mit Floorball-Nationalspieler Julian Rüger, der es sich mit seiner Agentur Junior-Sports.ch zur Aufgabe gemacht hat, Synergien im Sinne des Vereinssports zu entwickeln, trainierten 25 Jugendliche aus ganz Deutschland im Alter von 14 bis 18 Jahren drei Tage lang intensiv in Kaarst. Angeleitet wurde der Nachwuchs dabei von den Nationaltrainern Tilmann Gebhardt (U19) und Ruben Seilnacht (U17) sowie den Nationalspielern Tim Böttcher, Janos Bröker, Nils Hofferbert und Jannik Heinen sowie Bundesliga-Torhüter Jan Saurbier (alle DJK Holzbüttgen).

Das umfangreiche Trainingsprogramm war in die Schwerpunkte Offensive, Spieleröffnungen, Auslösungen und Konterspiel unterteilt. Außerdem stellte David Jansson, Trainer der Schweizer Floorball-Nationalmannschaft, in einem Gastbeitrag entscheidende Szenen des Halbfinalspiels der WM 2018 Schweiz gegen Schweden vor und untersuchte sie per Videoanalyse gemeinsam mit den Teilnehmern. Zusätzlich gab für die Jugendlichen die Möglichkeit, sich als Gast-Trainer im Floorball Star Camp fortzubilden und von den erfahrenen Trainern zu lernen. Als gemeinsame Freizeitaktivitäten sorgten eine Sightseeing-Tour durch Düsseldorf sowie ein gemeinsamer Grillabend auf der Freizeitanlage am Bruchweg inklusive BMX-Track für Kurzweil. Das gemeinsame Floorballwochenende endete mit Wettkampfspielen, die Lust auf die anstehende Saison machten. Die Resonanz fiel dementsprechend positiv aus.