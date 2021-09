Floorball-Bundesliga : DJK Holzbüttgen startet mit Sieg

Holzbüttgen Es war ein harter Kampf, doch am Ende setzten sich die Holzbüttgener am ersten Spieltag in Chemnitz durch. An dem wichtigen Auswärtserfolg hatten die beiden Zugänge aus Finnland entscheidenden Anteil.

Von David Beineke

Die Floorballer der DJK Holzbüttgen sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. In einem offenen und spannendes Spiel gab es bei den Floor Fighters Chemnitz einen 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)-Erfolg zu feiern.

Niklas Bröker (l.) und Holzbüttgens Kapitän Janos Bröker. Foto: DJK Holzbüttgen