Floorball-Bundesliga : DJK-Floorballer starten in Chemnitz

Tim Hidskes trainiert Holzbüttgens Floorballer. Foto: DJK

Holzbüttgen Gegen einen Bundesligia-Auftakt wie vergangene Saison hätte Holzbüttgen nichts einzuwenden. Der Sieg gegen die Floor Fighters löste einen starken Lauf aus.

Dass die Floorball-Spieler der DJK Holzbüttgen mit den Hufen scharren, ist nur allzu verständlich: Ganze 344 Tage liegen für den Bundesligisten zwischen dem letzten Ligaspiel der abgebrochenen Spielzeit 2020/2021 im Oktober vorigen Jahres und dem Saisonstart am Sonntag (16 Uhr) bei den Floor Fighters Chemnitz.

Mit den Chemnitzern verbinden die Holzbüttgener gute Erinnerungen, denn auch die vergangenen Saison begann mit einem Match gegen die Floor Fighters. Und der knappe 6:5-Erfolg war der Auftakt für einen Traumstart mit fünf Siegen aus fünf Spielen, der die DJK in der Tabelle ganz nach oben katapultierte. Damals noch nicht dabei war der neue Trainer Tim Hidskes, dennoch kennt er den Auftaktgegner so gut, dass er bei seiner Ligapremiere mit einer engen Partie rechnet. „Wir können endlich unser erstes Ligaspiel absolvieren. Es wird gegen Chemnitz ein intensives Spiel. Ich hoffe, wir sind in der Lage, das im Training Erlernte in die Praxis umzusetzen“, sagt der Niederländer. Mit der Vorbereitung war er zufrieden, er sah einige Schritte in der Entwicklung seines Teams. „Aber wir haben derzeit auch einige Verletzungen zu verkraften, so dass es die Sache nicht einfacher macht.“

DJK-Spieler Mark Jones sieht das Team trotz der Verletzungen in einer guten Ausgangsposition: „Wir hatten viele Testspiele und konnten so immer besser in unser System finden und aus Fehlern lernen. Wir starten mit einem starken und selbstbewussten Team in diese Saison.“ Dieser Lernprozess sei eng mit seinem neuen DJK-Trainer verbunden, so Jones. Die beiden kennen sich bereits von der britischen Nationalmannschaft. Dort haben sie – ebenfalls als Trainer-Spieler-Gespann – zwei WM-Qualifikationsturniere zusammen bestritten.

Dabei legte der Nationaltrainer Hidskes den Fokus wesentlich anders als der Vereinstrainer Hidskes, wie Jones erläutert: „Da wir als Nationalmannschaft nur wenige Wochenenden im Jahr Zeit zur Vorbereitung haben, geht es eher darum alle Spieler schnell auf einen Stand zu bringen. In Holzbüttgen nun kann Tim deutlich mehr Zeit aufwenden für eine kleinschrittigere Herangehensweise. Sein Floorball-Know-How und sein spielernahes Coaching bringen uns definitiv voran.“