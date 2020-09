Wildwasser : Slalomkanuten des WSC fahren in die Medaillenränge

Dormagen Jeffrey Piontek schafft es gleich dreimal aufs Siegertreppchen.

(sit) Auch für die Wildwasser-Slalomkanuten sind während der Corona-Pandemie die Gelegenheiten rar, sich im Wettkampf mit der Konkurrenz zu messen. Umso wichtiger ist es, wenn es dann tatsächlich um Titel geht, voll da zu sein. So wie der vom Erfolg so verwöhnte WSC Bayer Dormagen, der bei den Westdeutschen Meisterschaften in Dorsten vier Teilnehmer in die Medaillenränge brachte.