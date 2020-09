Eishockey : Neusser EV testet in Troisdorf und Wiehl seine Form

Neuss Nur der kanadische Neuzugang Jesse Healy ist noch nicht dabei.

(sit) Mit insgesamt neun Testspielen bereitet sich Eishockey-Regionalligist Neusser EV auf die am 30. Oktober beginnende Saison vor. Bis dahin will der neue Trainer Sebastian Geisler seine ebenfalls komplett neuformierte Mannschaft in Form bringen. Nach drei Trainingseinheiten auf dem heimischen Eis im Südpark geht es am Freitag (20 Uhr) zunächst zu Troisdorf Dynamite, am Samstag (17 Uhr) warten die Penguins aus Wiehl. Mit beiden Kontrahenten, die aus der inzwischen abgewickelten Landesliga aufgerückt sind, bekommt es der NEV auch in der Regionalliga West zu tun. Nach der langen Zwangspause ist Geisler froh über die Rückkehr in den Spielbetrieb. „Die Stimmung im Team ist gut, endlich geht es wieder los.“ Noch nicht dabei ist am Wochenende der kanadische Neuzugang Jesse Healy, der erst Mitte Oktober in Neuss erwartet wird. Fragezeichen stehen darüber hinaus nur hinter dem Einsatz der beruflich eingespannten Spieler.