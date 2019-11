Floorball : DJK Holzbüttgen trotzt dem Meister einen Zähler ab

Wer dem aktuellen Deutschen meister einen Punkt abknöpft, sollte eigentlich zufrieden sein. Das wären die Floorballer der DJK Holzbüttgen vor dem Heimspiel gegen den MFBC Leipzig auch gewesen. „Doch nach einer solchen Führung fühlt es sich dann doch wie eine Niederlage an,“ sagte DJK-Kapitän Kevin Strauss mit Blick auf den 7:3-Zwischenstand nach 38 Minuten, den die Gastgeber vor 180 Zuschauern anschließend noch in ein 10:10-Unentschieden (3:2, 4:3, 3:5, 0:0) verspielten, das beiden Teams einen Punkt bescherte.

Während der Titelverteidiger auf Rang drei hinter UHC Weißenfels und den Floorfighters Chemnitz abrutschte, hielten die Holzbüttgener ihren sechsten Tabellenplatz. In der Liga geht es für die DJK erst am 24. November bei den Berlin Rockets weiter, zuvor steht noch das Pokalspiel in Quedlinburg (16.) auf dem Programm.