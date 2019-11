Fußball : Kapellens Junioren erleben ein ganz übles Wochenende

Rhein-Kreis SCK-Abteilungsleiter Daniel Schmitz verpasst sich gleich selbst einen Maulkorb.

Von Julius Hayner

Im Englischen heißt es so schön „The trend is your friend“. Doch der Trend der Jugendfußballteams im Rhein-Kreis kommt momentan keineswegs in freundschaftlicher Absicht. Lediglich Kapellens A-Junioren mühten sich in der Niederrheinliga zu einem Punkt.

Dabei sollte diese Ausbeute beim Tabellenzwölften keineswegs zufriedenstellend für Artur Koziateks Mannschaft gewesen sein. Für einen Aspiranten auf einen der Qualifikationsplätze ist das 1:1 schlichtweg zu wenig. Nach der Niederlage gegen Klosterhardt erreichte die älteste Kapellener Jugendmannschaft auch beim FSV Duisburg nicht das Leistungsmaximum. Zur Halbzeit stand es 0:0. Die beiden Tore fielen in Durchgang zwei dann binnen fünf Minuten: Der FSV ging in der 63. Minute in Führung, Simon Sasse glich in der 68. Minute aus. Danach passierte nichts mehr. Somit treten die Erft-Kicker weiter auf der Stelle und verharren auf Rang neun.

Noch übler steht es um die B-Junioren des SC Kapellen. Ein Punkt nach zehn Spielen stand vor dem Wochenende auf der Habenseite. Im Spiel gegen den Tabellendritten KFC Uerdingen kam kein weiterer dazu. Nach dem 1:6 gegen Rot-Weiß Essen verlor der SCK auch zu Hause deutlich mit 0:4. Schon zur Halbzeit stand es 0:3. Die Lage bleibt weiter aussichtslos. Das miserable Abschneiden der Kapellener Jugendmannschaften an diesem Wochenende wird durch die 1:8-Klatsche der C-Jugend komplettiert. Die Gäste galten in Wuppertal zwar als Außenseiter, eine solche Demütigung war jedoch nicht zu erwarten. Dementsprechend sprachlos war auch SCK-Abteilungsleiter Daniel Schmitz. Sein Kommentar: „Ich erlege mir selbst mal ein Maulkorb auf und sage nichts mehr dazu.“