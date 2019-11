Tischtennis : Nils Wernerus siegt im Finale des Andro-Cups

Patrick Mehl, Nils Wernerus und Volker Wendel (v.l.). Foto: TTC

Über 200 Tischtennis-Spieler nahmen in diesem Jahr in 18 Spielrunden insgesamt am WTTV-Andro-Cup des TTC Blau-Rot Frimmersdorf teil. Zum Jahresfinale waren noch einmal zwölf „Cracks“ in die Frimmersdorfer Sporthalle gepilgert.

