Ringen : KSK macht ungeschlagen Meisterstück

Ayub Musaev war einer von sieben Jugendringern, die im Kampf gegen Aachen-Walheim beim KSK Konkordia Neuss zum Einsatz kamen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Neusser Oberliga-Ringer gehen nach der Hauptrunde mit blütenweißer Weste in die Play-offs der Oberliga Rheinland.

Dass er mit seiner Mannschaft eigentlich in die – vom Deutschen Ringerbund (DRB) 2017 abgeschaffte – 2. Bundesliga gehört, machte der KSK Konkordia Neuss auch am letzten Kampftag der Hauptrunde überdeutlich. Mit dem ergreifend ungefährdeten 28:5-Sieg beim TV Aachen-Walheim, der seine Mannschaft nach der vergangenen Saison aus dem deutschen Oberhaus zurückgezogen hatte, geht der von Erich Marjalke und Oleg Dubov trainierte Spitzenreiter mit blütenweißer Weste (20:0-Punkte) in die am Samstag mit dem Kampf gegen den Tabellenvierten KSV Germania Krefeld startenden Play-offs der Oberliga Rheinland.

In der Kaiserstadt blieb sich der KSK treu, setzte in Albert Nakaev, Khizar Idigov, Iwan Tagner, Ayub Musaev, Deni Nakaev sowie Nikita und Julian Lejkin sieben Jugendringer ein. Trotzdem standen am Ende nur drei Niederlagen auf dem Tableau: Ayub Musaev gab in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm (Freistil) gegen Yaschar Jamali einen Mannschaftspunkt ab. Der Walheimer hatte in der Bundesliga einige Jahre für Neuss gerungen. Bei seinem Debüt in der Oberliga unterlag Freistilmann Anatolj Efremov (75 kg) Michael Otto, der satte zehn Kilogramm mehr auf die Waage brachte, mit 0:3. Auch nur einen Punkt fürs Gesamtergebnis musste Julian Lejkin (98 kg) im griechisch-römischen Stil Vitali Storskii überlassen. Fünf Punkte holten Albert (57 kg ) und Deni Nakaev (75 kg), Khizar Idigov (61 kg ) sowie Iwan Tagner (66 kg). Weitere Siege für den Tabellenführer erkämpften Nikita Lejkin (80 kg), Mikalai Savenka (86 kg) und Schamil Kasumov (130 kg).

Derweil musste die Zweitvertretung des KSK Konkordia in der Landesliga Westfalen tatenlos mitansehen, wie die Sport-Union Annen am letzten Kampftag der Hauptrunde mit einem 24:10-Erfolg beim TV Essen-Dellwig II noch an den Neussern vorbeizog. Beide Klubs haben 14:2-Punkte auf ihrem Konto, und da auch die direkten Duelle keinen Sieger hervorbrachten (Neuss unterlag Annen zu Hause mit 16:20 und gewann dafür in Witten mit 20:17), entschieden am Ende die Mannschaftspunkte (Annen: 37:36; Neuss: 36:37) über Platz eins und zwei. Im ersten Kampf der Play-off-Runde trifft der KSK II damit am Samstag auf den Tabellendritten TV Essen-Dellwig II.