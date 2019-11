Judo : Sara-Tamar Wolsfeld erkämpft DM-Titel

Der Pokal war beinahe größer als die Kämpferinnen, doch schließlich ging es im brandenburgischen Senftenberg ja auch um den Titel bei den Deutschen Judo-Mannschaftsmeisterschaften der weiblichen U 14. Den sicherte sich durch acht Siege in acht Kämpfen der Judoclub 71 Düsseldorf, der sich im Finale gegen den TSV Abensberg durchsetzte.

Mitten drin: Die Zonserin Sara-Tamar Wolsfeld, die für den JCD in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm antrat. Nach Vorrundensiegen über die KG Wiesbaden/Gießen, die KG Sremberg/Frankfurt an der Oder, die KG Berlin, die KG Esslingen/Reutlingen und die KG Altenfurt/Altdorf zog der Düsseldorfer Nachwuchs als Gruppenerster ins Viertelfinale. Dort setzten sich Wolsfeld und Co. gegen Titelfavorit UJKC Potsdam durch und schaltete im Halbfinale auch die KG Jarmen/Neubrandenburg aus.