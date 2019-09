Tischtennis : Holzbüttgen holt im Krimi einen Punkt

Holzbüttgen Tischtennis-Drittligist trennt sich zum Saisonstart mit 5:5 vom TSV Langstadt II.

Es war der bisher spannendste Vergleich zwischen der DJK Holzbüttgen und der Zweitvertretung des TSV Langstadt in der 3. Tischtennis-Bundesliga der Damen. Nach Sieg und Niederlage in der Vorsaison trennten sich beide Teams zum Saison-Auftakt in der Sporthallle am Bruchweg nach fast dreieinhalb Stunden Spielzeit mit einem 5:5-Remis.