Tischtennis : Tischtennis: DJK Holzbüttgen peilt den ersten Saisonsieg an

Rückt ins Holzbüttgener Oberliga-Team: Joachim Beumers. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen „Mund abputzen und nach vorne gucken.“ So hat es DJK-Kapitän Joachim Beumers in der Vorwoche nach dem verpatzten Saisonstart der DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Oberliga auf den Punkt gebracht.

In Krefeld verspielten die Kaarster eine 8:4-Führung und mussten sich mit einem Remis begnügen. Am kommenden Sonntag (14 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) soll es für die Holzbüttgener bei der Heimpremiere gegen den TB Burgsteinfurt besser laufen.