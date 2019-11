Basketball : Stürzelberg verliert ohne Trainer bei BG Kamp-Lintfort

Dormagen 54:70-Niederlage nach müdem Vortrag.

Ohne den bei einer Hochzeit in München weilenden Trainer Lukas Solf fanden die Gäste zunächst gar keinen Zugang zur Partie. Der zu Saisonbeginn von argen Personalproblemen gestresste Regionalliga-Absteiger übernahm somit recht ungehindert die Kontrolle, führte in der fünften Minute mit 10:4. Als Leader entpuppte sich dabei Eric Peltz, der am Ende 18 Punkte auf sein Konto brachte. Als die TGS den Rückstand nach dem Seitenwechsel mit einem 8:0-Lauf wieder in einstellige Dimension brachte, keimte noch mal Hoffnung auf, doch die Wende gelang nicht mehr. Dafür hätten die „Chefs“ Jo Lange, Sven Schermeng, der sein Comeback als Spielertrainer gab, und Lars Terlecki ins Rollen kommen müssen. Dass es den Gästen irgendwie am nötigen Elan fehlte, zeigten auch die 19 Punkte nach Offensivrebounds der Gastgeber, bei denen ein zufriedener Coach Tobias Liebke trotzdem auf die Euphoriebremse trat: „Das war ein ordentlicher Auftritt heute, vor allem defensiv haben wir es besser hinbekommen, als zuletzt. Dennoch müssen wir weiter hart arbeiten, dürfen nicht nachlassen.“ Sein Kollege kündigte an: „Ich habe vor, die Intensität des Trainings zu erhöhen.“