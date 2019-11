NRW-Sportlerwahl : Sarah Voss und die Säbelfechter stehen zur Wahl

Für die NRW-Sportlerwahl des Jahres nominiert: Sarah Voss und die Dormagener Säbelfechter Benedikt Wagner, Matyas Szabo und Max Hartung (v.r.). Fotos: dpa/A. Bizzi. Foto: A. Bizzi

Knapp vier Wochen, genau bis zum 1. Dezember, läuft die „NRW-Sportlerwahl 2019“, bei der in sechs Kategorien abgestimmt werden kann. Eine Jury wählte jetzt die Kandidaten aus, zu denen auch drei Sportler und eine Sportlerin aus dem Rhein-Kreis gehören. Max Hartung ist dabei gleich zwei Mal in der Liste der Nominierten vertreten: Mit seinen Vereinskollegen Matyas Szabo und Benedikt Wagner vom TSV Bayer Dormagen sowie dem Wehrbacher Björn Hübner-Fehrer in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ sowie als Einzelkandidat bei der Wahl zum „NRW-Sportler des Jahres“.

13.10.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Turnen: Weltmeisterschaft, Gerätefinale, Frauen. Sarah Voss aus Deutschland turnt am Schwebebalken. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Marijan Murat