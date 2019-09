Floorball : Bundesligist DJK Holzbüttgen verpatzt Saisonauftakt

Enttäuschte Gesichter: Die DJK Holzbüttgen unterliegt dem ETV Piranhhas Hamburg im ersten Saisonspiel. Foto: Santana Raus. Foto: santangrafie@gmail.com

Rhein-Kreis Im ersten Saisonspiel der Eliteklasse müssen sich die Kaarster Floorballer dem ETV Hamburg mit 4:7 Toren geschlagen geben.

(ml) Eine womöglich vermeidbare Niederlage im ersten Saisonspiel schmerzt besonders. Statt Siegesfeier heißt es nun Wunden lecken für die Floorballer der DJK Holzbüttgen. Dass sich die Piranhhas aus Hamburg und das DJK-Team eigentlich auf Augenhöhe befinden, war nach der vergangenen Saison, in der die Teams auf den Tabellenrängen fünf und sechs gelandet waren, bewiesen. Trotzdem unterlagen die DJK am vergangenen Spieltag am Ende deutlich.

Zu Beginn des Duells zeigten Holzbüttgens Spieler, dass mehr möglich gewesen wäre. Die Gäste legten durch zwei frühe Treffer von Mark Jones und Nils Hofferbert einen Traumstart hin. Anstatt anschließend die Kontrolle über das Geschehen zu behalten, verloren die DJK-Akteure jedoch die Ruhe. Insgesamt drei Strafzeiten gegen die führende Mannschaft begünstigten eine Aufholjagd der Hamburger, die in Überzahl zwei Tore erzielten. Holzbüttgens Startvorteil war nun dahin, allerdings sammelten sich die Spieler der Trainer Jesse Backmann und Daniel Joest wieder gegen zunehmend selbstbewusster auftretende Gastgeber. Im Aufbauspiel leistete sich die Auswärtsmannschaft kaum Fehler, im Abschluss fehlte jedoch die entscheidende Kraft. Der ETV nutzte Holzbüttgens Offensivschwäche aus und spielte sich zur zweiten Pause mit 4:3 in Führung. Auch danach fanden die DJK-Akteure nicht mehr den Weg zum Ausgleich. Mit 4:6 in Rückstand geraten und sechs Felspielern, warfen die Gäste im Finale alles nach vorne, doch die Gastgeber zeigten keine Schwäche mehr. Mit einem Empty-Net-Tor setzte der ETV den Schlusspunkt zur 4:7-Niederlage der Holzbüttgener.