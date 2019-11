Leichtathletik : Simone Durry läuft 203 Kilometer in 24 Stunden

(-vk) Da hat Hans-Peter Heinen genau im Archiv der Turngemeinde nachgeschaut: „Dass ein Leichtathlet oder eine Leichtathletin der TG Neuss für offizielle Weltmeisterschaften nominiert wird, hat es in der gesamten Geschichte der TG – soweit man bis 1936 zurückblicken kann –noch nicht gegeben.“ Seit das Urgestein der Neusser Leichtathletik immer mehr (Ultra-)Langstreckler in seiner Trainingsgruppe um sich schart, hat sich das nun geändert, denn Simone Durry wurde vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) für die WM im 24-Stundenlauf nominiert, die jetzt im französischen Albi ausgetragen wurde – auf einer 1,482 Kilometer langen Runde, auf der sich 205 Männer und 147 Frauen auf den Weg machten.

Wegen einer Knieverletzung ging die Deutsche Vizemeisterin das Rennen eher verhalten an, nach 30 Kilometern lag sie auf Rang 84, nach 100 Kilometern hatte sie sich auf Platz 55 vorgearbeitet und schob sich mit mächtigem Schlussspurt noch auf Rang 47 und Platz in ihrer Altersklasse W 40. Mit ihren 203,003 Kilometern war sie viertbeste Deutsche und verpasste so den Sprung ins Dreierteam, das in der Besetzung Nele Alder-Bärens, die mit 254,288 Kilometern einen neuen deutschen Rekord aufstellte, Julia Fatton und Antje Krause Platz drei in der Nationenwertung belegte. „Ein Platz im Nationalteam war doch noch 18 Kilometer weit weg,“ sagte Durry, „trotzdem waren die Tage hier in Albi sehr beeindruckend.“