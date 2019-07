Floorballer : Holzbüttgener Floorballer starten in Hamburg

Am 14. September starten die Floorballer in die Saison. Foto: Tinter, Anja (ati)

Holzbüttgen Mit einem Auswärtsspiel bei den Piranhhas in Hamburg startet die DJK Holzbüttgen am 14. September in die neue Spielzeit der Floorball-Bundesliga. Zum ersten Heimspiel gastiert dann Serienmeister UHC Sparkasse Weißenfels am 21. September um 18 Uhr in der Kaarster Stadtparkhalle.

Auch der aktuelle Deutsche Meister MFBC Leipzig, der sich im Finale gegen den nicht mehr der Ersten Liga angehörenden TV Lilienthal durchsetzte, ist in der Hinrunde in Kaarst zu Gast, die Partie wird am 3. November um 13 Uhr angepfiffen.