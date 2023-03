Handball-Regionalliga Neusser HV veranstaltet ein Fehlerfestival

In der Defensive machten die Hausherren einen richtig guten Job, auch im Zusammenspiel mit den Torhütern. In den ersten zehn Minuten bekam Lukas Gilliam eine Chance und wie zuvor abgesprochen kam dann Moritz Wiese zum Einsatz. „Lukas hat seine Sache wirklich gut gemacht und Moritz kam dann auch gleich mit zwei Paraden richtig stark ins Spiel. Überhaupt war es gerade in der ersten Halbzeit eine fantastische Vorstellung in der Abwehr. Allerdings konnten wir den daraus resultierenden Vorteil viel zu selten nutzen.“ Denn die Bilanz im Angriff ist wirklich extrem erschreckend. Insgesamt kamen die Neusser auf 22 Fehlwürfe und hatten damit eine Trefferquote von nur knapp über 50 Prozent. Hinzu kommen noch 20 Ballverluste. Bei diesen Zahlen ist es schlichtweg unmöglich, ein Spiel für sich zu entscheiden. „Häufig wird davon gesprochen, die Mannschaft habe durchaus die Qualität, um in der Liga mitzuhalten. Ja, wir spielen uns immer wieder Chancen heraus, sind dann aber leider nicht frech genug, was bei einer so jungen Mannschaft eigentlich der Fall sein sollte. Es ist einfach nur frustrierend, und es ist auch schwer, da als Trainer einzugreifen. Bis zum finalen Abschluss funktioniert es doch gut, aber das Torewerfen müssen die Jungs schon selber übernehmen“, sagt Fanenbruck.