Handball-Regionalliga TV Korschenbroich mit Mühe, aber souverän

In Langenfeld musste der TVK auf Kapitän David Klinnert verzichten, der sich morgens erkrankt abgemeldet hatte. Für dem fehlenden Kreisläufer Maximilian Tobae sprang erneut Philip Schneider ein. „Wir können sehr froh sein, auf ihn zurückgreifen zu können“, sagte Lansen. Auch wenn es zwischenzeitlich immer mal wieder eng wurde, war es ein Start-Ziel-Sieg, denn die Gäste lagen stets in Front. Die Oberbergischen konnten lediglich einmal ausgleichen und das war ihr Treffer zum 1:1. Den Torreigen eröffnete Steffen Brinkhues, der nach dem Schlusspfiff ein Extra-Lob erhielt. „Steffen hat in der Abwehr einen richtig guten Job gemacht und heute auch endlich wieder im Angriff überzeugt, was mich sehr für ihn freut“, so Lansen. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten bei permanenter Unterzahl in der Abwehr – die Hausherren agierten sehr lange mit einem siebten Feldspieler – konnte der eine oder andere Ball doch abgefangen werden und so erhöhte Torhüter Felix Krüger in der achten Minute auf 8:3. Die SG Langenfeld steckte jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und kam immer wieder heran.