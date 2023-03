Fußball-Landesliga Holzheim will Heimbilanz aufbessern

Zum Selbstverständnis der Holzheimer SG als eingeschworener Haufen, der im Wettstreit mit der oft zahlungskräftigeren Konkurrenz von der mannschaftlichen Geschlossenheit lebt, gehört eigentlich ein ordentliches Maß an Heimstärke. Doch im bisherigen Saisonverlauf der Fußball-Landesliga konnte die HSG das noch nicht mit Zahlen unterfüttern. Der 8:2-Erfolg gegen Schlusslicht 1. FC Mönchengladbach am vergangenen Wochenende im zweiten Rückrundenspiel war ein erster Schritt, dies zu ändern. Am Sonntag (15 Uhr) gegen den Rather SV soll der nächste Folgen.