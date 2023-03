Fußball-Landesliga Kapellen arbeitet am Team für die nächste Saison

Lange Eingewöhnungszeit blieb ihm allerdings nicht. Schließlich gilt es, die Mannschaft für die nächste Saison zusammenzustellen. Erste knifflige Aufgabe war es, über die Zukunft von Trainer Björn Feldberg zu entscheiden. In der Personalie verkündeten die Kapellener kurz vor dem ersten Spiel des Jahres Vollzug, im Sommer werden beide Seiten getrennte Wege gehen. Wer Feldbergs Nachfolger wird, steht laut Benske inzwischen fest, einen Namen will er aber noch nicht verraten. „Wir haben in den nächsten Wochen wichtige Spiele vor uns und wollen nicht unnötig Unruhe reinbringen“, sagt Benske, der aber auch zugibt: „Letztlich weiß man nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, so etwas zu verkünden.“ Zumal in der Szene ohnehin ein Name schon ganz heiß gehandelt wird. Und zwar Fabian Nellen. Das würde passen, schließlich hat sich der 36-Jährige seinerzeit als Jugendcoach beim SCK einen guten Namen gemacht und war für seine Arbeit mit jungen Spielern beim Kapellener Ligakonkurrenten VfB Hilden II gelobt worden, ehe er dort im September vergangenen Jahres sein Amt niederlegte, weil es unterschiedliche Auffassungen in Sachen Trainingsgestaltung zwischen ihm und der Mannschaft gegeben haben soll.