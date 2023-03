Fußball-Kreisliga A Büttgen steht im Derby unter Druck

TuS Grevenbroich will wieder angreifen Die Krankheitswelle traf am vergangenen Spieltag auch den TuS. Aber. „Wir werden am Sonntag antreten“, kündigt TuS-Coach Jörg Gartz an und erklärt: „Unsere A-Jugend spielt nicht und ein paar Spieler sind wieder gesund.“ Es sieht also gut aus für das Duell gegen den FC Zons. Am vergangenen Spieltag trat der TuS Grevenbroich aufgrund zu vieler Ausfälle nicht an und verlor das Spiel gegen den SVG Grevenbroich am grünen Tisch. Davon mal abgesehen sind die Schlossstädter aber nun schon seit vier Spielen ungeschlagen. „Wir wollen unsere Serie ausbauen“, gibt Gartz vor. Allerdings ist auch Gegner Zons in Topform. Seit fünf Spielen sind die Zonser unbesiegt.