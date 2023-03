Floorball-Bundesliga Das Duell der Enttäuschten in Kaarst

In Holzbüttgen war dagegen alles aufs Finale und die damit verbundene Revanche für die im vergangenen Jahr erlittene Niederlage gegen den Rekordmeister aus Sachsen-Anhalt ausgerichtet. Entsprechend unvorbereitet traf die Schützlinge von Trainer Niko Ollilainen der in der Verlängerung geplatzte Traum. „Das war ein harter Schlag“, bestätigt Mark Jones. Der für die DJK tätige Kapitän der britischen Nationalmannschaft nimmt den nicht eingeplanten Rückschlag aber auch als Weckruf. „Wir müssen das Spiel gegen Kaufering und die anstehenden Trainingswochen nutzen, um uns perfekt auf die Playoffs vorzubereiten.“ Um in die Ausscheidungsspiele hinter Leipzig als Tabellenzweiter gehen zu können – wichtig für das Heimrecht in den Entscheidungspartien –, muss gegen die Red Hocks wohl ein Sieg her, denn auf Rang drei sind die punktgleichen Weißenfelser in Lauerstellung gegangen. Kaufering hat als potenzieller Gegner der Kaarster in den Playoffs Platz sieben dagegen bereits sicher, brennt aber nach wie vor vor Tatendrang. So verspricht Topscorer Tobias Hutter den begeisterungsfähigen Fans: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, dass das kommende Heimspiel im Playoff-Viertelfinale nicht das letzte in dieser Saison ist.“