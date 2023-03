Basketball-Zweitligist aus Neuss Tigers könnten am Sonntag absteigen

Im vielleicht besten Saisonspiel der da noch von Rufin Kendall trainierten Neusserinnen gegen den als ungeschlagener Tabellenführer angereisten VfL verletzte sich nämlich die vor allem in diesem Match überragende Aufbauspielerin Brooklynn McAlear-Fanus, eine Woche später erwischte es auch die bis dahin fantastische Centerin Megan Swords. Während Swords damit komplett raus war, kehrte McAlear-Fanus zwar noch einmal zurück, hatte aber jeglichen Drive verloren und verabschiedete sich noch vor Weihnachten endgültig. Die von diesem Zeitpunkt an wie schon in der zweiten Serie der vergangenen Saison von einem schon sagenhaften Verletzungspech heimgesuchten Tigers gerieten völlig aus dem Tritt und gewannen in der Folge nur noch zwei Spiele. Seit dem 60:49-Heimerfolg am 20. November über die Young Dolphins Marburg geht gar nichts mehr. Am vergangenen Wochenende setzte es mit dem 52:79 gegen Chemnitz die zehnte Niederlage in Folge.