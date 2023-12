2. Hallensport-Spektakel Tim Claasens Comeback die Krönung

Die zweiwöchige Pause bis zu Trainingsstart, die am Mittwoch beginnt, wird den Spielern daher sehr guttun, um die Köpfe frei zu bekommen. Am 4.Januar bitte Schmetz seine Schützlingen zum ersten Training im neuen Jahr. Am Wochenende 12./13.14. Januar sind zwei Testspiele gegen sehr gute Gegner geplant. Die genauen Spieltermine werden noch bekanngegeben. Die Rückrunde beginnt am 20. Januar mit dem Heimspiel gegen Homburg.