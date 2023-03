Fußball-Bezirksliga Abstiegskampf bietet Spannung

Die DJK Gnadental geht frisch in die Begegnung, weil das für vorigen Mittwoch angesetzte Kreispokal-Halbfinale gegen den VfL Jüchen/Garzweiler aufgrund von Frost auf nächsten Dienstag verlegt wurde. „Unser Platz war schlicht unbespielbar, das wäre zu riskant gewesen“, meint DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Nun liegt der Fokus ganz auf Rommerskirchen. „Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass ich jede Mannschaft mindestens einmal schlagen will, weswegen wir die Begegnung trotz der Tabellensituation sehr ernst nehmen“, so Michalsky. Der Gnadentaler Trainer zog seine Lehren aus dem Unentschieden in der Hinrunde. „Die SG hat sich nicht nur hinten reingestellt, sondern auch Nadelstiche nach vorne gesetzt, das erwarte ich auch im Rückspiel. Wir müssen uns auf die robuste Spielweise unseres Gegners einstellen“, verrät Michalsky. Er fordert Variabilität in der Offensive, um den Rommerskirchener Defensivblock zu durchbrechen. Ob Michalsky dabei auf seinen Topstürmer Derman Disbudak zurückgreifen kann, ist noch ungeklärt. „Er hat Rückenprobleme, weshalb er gegen Jüchen nicht gespielt hat. Aktuell stehen die Einsatzchancen bei 50 Prozent“, sagt der Coach.