Handball-Regionalliga Dem TV Korschenbroich gelingt der zweite Kantersieg in Folge

Was die Deckung des TV Korschenbroich in der ersten Halbzeit leistete, war schon richtig stark und ganz nach dem Geschmack des Trainers. „So ungefähr stelle ich mir das vor“, freute sich Dirk Wolf über diese Leistung seiner Hintermannschaft. Steffen Brinkhues und Maximilian Eugler hielten im Innenblock ihr Team zusammen, die Mitspieler standen kompakt, bewegten sich sehr gut zur Ballseite und zudem stand in Torwart Felix Krüger noch ein absolut sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. So gelang es dann immer wieder, dass die Hausherren erst gar nicht zu vernünftigen Abschlüssen kamen, was der TVK auch prompt bestrafte. Kaum war der Ball im eigenen Besitz ging es mit einem enorm hohen Speed nach vorne. Die Tempogegenstößen wurden sehr sauber und sicher vorgetragen, ein Fehlwurf war da schon die absolute Seltenheit. Refrath erzielte erst in der 13. Minute den zweiten Treffer zum Zwischenstand von 2:8. Die Gäste ließen bis zum Halbzeitpfiff keinen Deut nach und gingen mit einem sensationellen 22:9 in die Kabine, womit die Partie eigentlich bereits entschieden war.