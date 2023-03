Basketball Elephants sind beim Leichlinger TV gefordert

Die gegen Hilden gestartete Serie dürfte am Samstagabend (19.30 Uhr, Sporthalle der Sekundarschule Am Hammer) im Duell mit dem Leichlinger TV nicht ernstlich in Gefahr geraten. Pfüller schätzt die Gastgeber zwar als „Traditionsverein, der gerade in der Jugendarbeit immer einen guten Job macht“, spricht aber trotzdem von einem Pflichtsieg. Daran ändert auch nichts, dass die akut vom Abstieg bedrohten Basketballer aus der Blütenstadt am vergangenen Wochenende bei der zuletzt schwächelnden BG Kamp-Lintfort mit einem von Tumulten begleiteten 91:84-Erfolg überraschten – ihr erst vierter Sieg in dieser Spielzeit. Topscorer dabei Kai Behrmann mit 20, Oliwier Duchnowski mit 19 und Jesse Haberland mit 16 Punkten. Das Hinspiel hatte Grevenbroich mit 113:59 gewonnen.