Skaterhockey-Bundesliga Zweite Bewährungsprobe für Crash Eagles bei den Rams

„Wir haben uns gegen Iserlohn zu einem Sieg gemüht und müssen sicherlich in Düsseldorf eine stärkere Leistung zeigen, um Zählbares mit nach Kaarst zu nehmen“, weiß Georg Otten, Eagles-Vorsitzender und Co-Trainer in Personalunion. Personell sieht es aktuell nicht so gut für die Kaarster aus, weil aus beruflichen Gründen und aufgrund von Erkrankungen nicht der gesamte Kader zur Verfügung stehen kann. „Es gilt abzuwarten, wer am Wochenende wieder fit ist“, meint Otten. Mit dabei ist auf jeden Fall Thimo Dietrich, der seine Treffsicherheit auch gegen Iserlohn bewies. „Thimo ist schon sehr früh in Topform und sprüht nur so vor Spielfreude“, weiß Eagles-Coach Andre Ehlert zu berichten. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen in Düsseldorf (8:3-Erfolg) war er der entscheidende Mann mit vier Toren und zwei Vorlagen.