Basketball TG Stürzelberg ist einfach gut drauf

So sehr die Beschäftigung mit der am vergangenen Wochenende erst in der Verlängerung verpassten Sensation in Bergisch Gladbach auch schmerzt, so hat sie den als Trainer für die in der 2. Regionalliga beschäftigten Basketballer der TG Stürzelberg tätigen Philipp Schnelle doch in seiner Meinung bestätigt: „Wir sind gut drauf! Verloren haben wir bei den Löwen nur, weil wir vorher im Training nur zu acht waren.“