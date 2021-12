123. Deutsche Meisterschaft : Eiskunstlauf-DM in Neuss

Neuss Auch nach dem Rücktritt der Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot ist der Paarlauf die Paradedisziplin im deutschen Eiskunstlauf. „Es bleibt die deutsche Königsdisziplin", sagte Reinhard Ketterer, Vizepräsident Sport in der Deutschen Eislauf-Union (DEU), nach den Titelkämpfen in Neuss

(sit) Bei den vom Neusser Schlittschuh-Klub (NSK) in der Südparkhalle ausgerichteten 123. Deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen holten die für Olympia in Peking gesetzten Berliner Minerva Hase und Nolan Seegert (Foto) nicht nur ihren dritten nationalen Titel in Serie, sie pulverisierten mit 197,64 Punkten auch ihre persönliche Bestleistung. „Dabei war es für uns eher ein Zwischenwettkampf", sagte Seegert, der mit seiner Partnerin überwiegend in Sotschi, dem Olympiaort von 2014, trainiert.