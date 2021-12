Ringer-Bundesliga : Konkordia Neuss rutscht auf den letzten Platz ab

Neuss Es lief mal wieder nicht wie geplant für den KSK. Trotz deutlicher Pausenführung stand am Ende des Kellerduells gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe eine Auswärtsniederlage.

Dass der Neusser Ringer-Bundesligist KSK Konkordia trotz seines großen Potenzials in der Mannschaft nicht die Play-off-Plätze in der Westgruppe erreicht und damit als Absteiger feststeht, war schon länger klar. Doch nach der 16:18-Niederlage am Samstag im Kellerduell bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe haben die Quirunsstädter nun auch schwarz auf weiß, dass sie alles in allem die schwächste Performance der sieben West-Erstligisten auf die Matte gebracht haben. Die Tigers zogen vorbei und der KSK ziert das Tabellenende.

„Auch wenn schon länger feststeht, dass wir die Play-offs nicht mehr erreichen können, ist das natürlich nicht egal. Das haben wir so nicht einkalkuliert“, meinte Fatih Cinar in seiner Funktion als Sportlicher Leiter der Neusser. Doch auch im Kampf gegen die Wrestling Tigers setzte sich fort, was sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht. Die Neusser konnten nicht ansatzweise ihre Bestformation ins Rennen schicken. Wobei schon eingepreist war, dass in den Gewichtsklassen bis 57 kg (griechisch-römisch), bis 75 kg (Freistil) und bis 86 kg (Freistil) zwölf Mannschaftspunkte an die Gastgeber gehen würden. Da spielte es schon fast keine Rolle mehr, dass 57 kg unbesetzt blieb, weil Ahmed Aruhanov zu schwer war und Adam Bachor sich kurz vor der Abfahrt krankmeldete. So musste Albert Nakaev in 86 kg mit 75,5 kg ran und verlor gegen Wassil Ivanov 0:16. Dass es dennoch zu einem Sieg hätte reichen können, zeigt die 15:5-Pausenführung der Neusser. Doch dann ging nicht mehr viel. Deni Nakaev gegen Vasile Taran (80 kg gr.-röm.) und Ayub Musaev gegen Stefan Tonu (71 kg Freistil) kassierten Niederlage, die Cinar nicht auf dem Zettel gehabt hatte. Die Punkte für Neuss holten: Simone Piroddu 3 (61 kg Freistil), Mairbek Salimov 4 (66 kg gr.-röm.), Iwan Tagner 1 (75 kg gr.-röm.), Julian Lejkin 4 (98 kg gr.-röm.) und Adlan Tasuyeu 4 (130 kg Freistil).