Basketball : Elephants empfangen als Schlusslicht den Spitzenreiter

Grevenbroich Die BBG Herford dürfte von den Gastgebern kaum zu gefährden sein. Die Ostwestfalen feierten zuletzt Kantersiege über Leverkusen II und Deutz.

In mittlerweile fast anderthalb Jahrzehnten seit dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga Nord fiel es gegnerischen Trainern nie schwer, ihre Mannschaften für das Duell mit den NEW’ Elephants zu motivieren, gehörten die Basketballer aus Grevenbroich doch fast immer der Beletage der Regionalliga West an. Doch in dieser Saison ist alles anders. Wenn es wie für Spitzenreiter BBG Herford am Samstag (Anpfiff 19.30 Uhr, Sporthalle Gustorf) an die Erft geht, hört sich das bei dessen Coach David Bunts so an: „Die Tabelle ist in diesem Fall unser größter Feind, denn sie suggeriert uns, dass wir die klar bessere Mannschaft sind.“ Und damit verbietet er seinen Schützlingen den Blick aufs Tableau, das die Elephants schon seit Wochen als Schlusslicht ausweist.