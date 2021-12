Ringen : KSK tritt nur als Außenseiter beim Schlusslicht an

Neuss Am vorletzten Kampftag der Ringer-Bundesliga West muss der KSK Konkordia Neuss im Kellerduell bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe ran.

(sit) Gefühlt ist für den KSK Konkordia Neuss die Saison in der Ringer-Bundesliga, Gruppe West, schon seit Wochen vorbei. Für den mit so viel Euphorie an den Start gegangenen und dann so bitter enttäuschten Aufsteiger von 2019 geht in Sachen Klassenverbleib bereits seit dem ersten Kampf der Rückrunde nichts mehr. Am vergangenen Wochenende war in heimischer Stadionhalle selbst das Duell mit dem als Schlusslicht angereisten RC CWS Düren Merken mit 15:17 verloren gegangen. Die Ringer vom Nordrand der Eifel hatten daraufhin die Rote Laterne an die Wrestling Tigers Rhein-Nahe weitergereicht. Und just beim punktgleichen Konkurrenten aus Bad Kreuznach sind die Neusser am Samstag (19.30 Uhr, VfL-Jahnhalle an der Hochstraße) zu Gast.